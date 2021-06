PES 2022: Cómo jugar a su prueba gratuita en consolas

Muchos jugadores estaban esperando este gran momento y es que, tras una gran ausencia en 2021, finalmente tendremos una nueva entrega de PES para 2022. Una obra que no solo se ha reinventado, sino que ha mejorado muchos aspectos con intención de ser un digno competidor para una de las licencias que parece imposible de vencer. Por supuesto, hablamos de FIFA quien con FIFA 21 nos dio grandes sorpresas.

Sin embargo, ahora llega el momento de ver las grandes novedades que trae consigo la nueva generación de PES 2022. Para ello, la compañía ha sorprendido a los jugadores poniendo a su disposición la beta. Eso sí, lamentablemente para los jugadores de PC de momento no está disponible, sino que a esta únicamente pueden acceder los jugadores de consola.

Con el nombre de New Football Game Online Performance Test, tenemos ante nosotros una prueba gratuita del juego. Y lo mejor es que no requiere que tengamos cuenta activa de PS Plus o Xbox Live Gold. Por ello, debes saber que lo que sí podemos tener para nosotros es una prueba gratuita que parece que solo estará disponible hasta el 8 de julio. Así es que no pierdas la oportunidad y súmate a la gran comunidad de jugadores que ya está probando la obra.

Por supuesto, todavía se presenta como una versión temprana, aunque aquellos que la han probado y tal y como indica la ficha afirman que se trata de una prueba de rendimiento. Con esta, la compañía pone a prueba su obra y la calidad de sus servidores. Uno de los aspectos que más importan cuando queremos poder disfrutar de geniales partidos en internet contra jugadores de todo el mundo.