PlayStation anuncia su nuevo casco de realidad para PS5: "llevar el juego a otro nivel"

A pesar de su intento en la pasada generación, PlayStation VR pasó bastante desapercibido como casco de realidad virtual. Sony publicó varias demos y juegos interesantes, sin duda, pero la falta de catálogo y más importante aún, una tecnología que quedaba muy por detrás de lo visto en PC lastraron la experiencia. Ahora, Sony parece dispuesta a apostar de lleno por la VR con un casco prometedor para PS5.

Hace unas horas, la compañía japonesa ha presentado PlayStation VR2, su nuevo proyecto dentro de la tecnología de realidad virtual para PS5. Al anuncio han acompañado varios detalles sobre las características técnicas del casco en sí, los mandos, además del primer anuncio confirmado en forma de videojuego.

Llevar la realidad virtual a otro nivel, principal premisa de Sony con PlayStation VR2

Hideaki Nishino, vicepresidente senior de experiencia de plataforma, ha sido el encargado de hacer oficial la noticia a través del blog de PlayStation. El pilar base de PlayStation VR2 será la de ofrecer una experiencia mucho más inmersiva a los jugadores, llevando la realidad virtual a un nuevo nivel.

Si bien es cierto que no hemos podido conocer todavía ninguna imagen del dispositivo, Hideaki ha desvelado muchas de las características con las que contará el dispositivo. Entre ellas destaca el uso de una pantalla OLED con resolución 2000x2040 por ojo. Además, se suma también datos tan interesantes como el uso de 90/120Hz, resolución 4K HDR y un campo de visión de hasta 110º.

La comodidad gana protagonismo en PSVR2: Sólo habrá un cable y sus mandos ayudarán a la inmersión

Uno de los principales inconvenientes de la realidad virtual, al menos en consolas, es el uso de todo tipo de cables. Con el primer modelo de PlayStation VR ya sufrimos lo que es tener enredados varios cables alrededor de las piernas o entre los brazos. Sony ha tomado nota y ha mejorado la experiencia de forma exponencial también en este aspecto.

De este modo, PSVR2 utilizará sólo un cable USB Tipo-C. Otro de los aspectos que no podemos dejar pasar por alto, y también ha tenido su protagonismo en la presentación, han sido los mandos. VR2 Sense serán los dispositivos que utilizaremos junto al casco. Al igual que el mando de PS5, el VR2 Sense se beneficiará de la tecnología háptica para aportar una mayor inmersión en R2 y L2 a la hora de notar los disparos, las frenadas en la conducción entre un largo etcétera de sensaciones.

¿Cuándo podremos comprar PlayStation VR2? En este aspecto Sony también se ha mostrado bastante hermética. La compañía no ha desvelado precio, ni fecha de lanzamiento, para su nuevo casco de realidad virtual en PS5. Por otra parte, Sony ha aprovechado el anuncio para presentar Horizon Call of the Mountain, título basado en la saga de Guerrilla y exclusivo de la tecnología de PlayStation VR2.