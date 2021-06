PlayStation celebra el Orgullo LGBTQ+ con un tema gratis y ofertas en juegos

Sony siempre se ha mostrado como una orgullosa compañía que busca brindar apoyo a sus jugadores. No solo nos garantiza conseguir importantes ofertas en videojuegos, sino que nos ayuda a conectar. Por ello, no dudan en sumarse a la comunidad a LGBTQ+ para celebrar el Orgullo 2021 tanto en España como a nivel mundial. De este modo, hacen un llamamiento a su comunidad de jugadores con intención de crear un mundo más inclusivo.

Para este gran evento, la compañía ha tomado la decisión de llamar a todos los jugadores, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5, para no solo proponer que les ayuden a defender que el Orgullo esté repleto de amor, igualdad y libertad de ser uno mismo, sino también ofrecerles interesantes propuestas. Por un lado con la posibilidad de conseguir un espectacular fondo para PS4 y, por otro, con una lista de juegos y ofertas que mandan un importante mensaje de apoyo a la comunidad.

Cómo descargar el tema LGBTQ gratis en tu PlayStation

En primer lugar, la compañía ha preparado un fondo de pantalla exclusivo para PlayStation 4. Bajo el nombre PlayStation Pride 2021, el equipo creativo en SIE ha diseñado este tema con intención de mostrar los colores de la comunidad y, sobre todo, con un mensaje claro de apoyo y unión de la comunidad.

Para poder hacerse con este fondo, la compañía ha compartido los distintos códigos disponibles en los distintos puntos del mundo. En el caso de Europa, el código que debemos introducir para hacernos con este es XQF7-9JN4-3NQM.

Ofertas destacadas en juegos LGBTQ

Por supuesto, nos encontramos con una compañía líder en el mundo de los videojuegos. En su amplio catálogo de juegos nos encontramos con títulos tan importantes como The Last of Us 2 o Mass Effect, obras que brindan todo su apoyo al colectivo. Pero en caso de querer sumar estos grandes juegos al mejor precio, te listamos los juegos más destacados y que puedes conseguir con sorprendentes descuentos.