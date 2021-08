"No me podía mover": ElXokas cuenta el accidente que sufrió durante sus vacaciones

Tal y como ya anunciara hace unos días, ElXokas iba a tomarse unos días de respiro del streaming. Nada mejor que unas vacaciones para desconectar y volver con las pilas cargadas. A pesar de sus preocupación inicial, finalmente el streamer gallego logro disfrutar de esos días de relax, aunque con un accidente de por medio.

Tal y como contaba en directo, ElXokas decidía pasar unos días en Málaga junto a sus amigos. Por desgracia, durante las primeras horas del viaje, el gallego sufrió un aparatoso accidente cuando bromeaba con uno de sus colegas, dejándole dos costillas rotas. "Estábamos todos borrachos por la noche y decidimos hacer MMA. Nos apetecía hacer MMA de chill, con los amigos. Maldita la hora en la que decidí que eso era buena idea", comentaba entre risas.

Si bien no llegaron al punto de intercambiar puñetazos y patadas, sí optaron por los agarres. "Uno de ellos, en un movimiento, me cayó con todo su peso intentando librarse del agarre en la caja torácica. Un tío de más de metro ochenta y más de 80kg. Me rompí dos costillas. El primer día de todos".

ElXokas pensó que el golpe quedaría en una contusión. "Eso el primer día, en Lugo, me fui a Málaga con dos costillas rotas". A medida que pasaron los días, ElXokas fue notando en aumento el dolor provocado por las dos costillas rotas. "Un día no me podía ni levantar de la cama del dolor"; añadía.

El streamer acudió al médico de urgencias y ayer le recetaron los medicamentos que debería de tomar durante los próximos días, principalmente para el dolor y la respiración. "Imaginaos el cristo de tener dos costillas rotas todas las vacaciones. Me dolía hasta reírme".