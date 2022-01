"Te pueden arruinar años de tu vida": El contundente y viral vídeo de Jordi Wild ante la avalancha de memes

Jordi Wild es uno de los youtubers más conocidos a nivel español. Lleva en activo desde hace años, siendo especialmente conocido en la actualidad por su podcast Wild Project, un espacio por el que han pasado desde creadores de contenido, divulgadores científicos, entre otras personalidades de diversos campos.

En los últimos días Jordi Wild ha sido tendencia en Twitter. La red social se inundaba de memes con varias fotografías suyas, la gran mayoría cogidas de su cuenta de Instagram, tanto recientes como con varios años a las espaldas. ¿Las temáticas de los memes? Frases para ligar.

Jordi Wild ha sido el protagonista de Twitter estos días, y aunque se lo ha tomado con humor, ha querido hablar del grave problema que supone el ciberacoso para los jóvenes

Cualquier foto de Jordi Wild, ya sea en su casa, en el baño o en la playa, han sido utilizadas para introducir frases que a más de uno le daría reparo utilizar (o incluso escuchar). Por supuesto, el movimiento organizado en redes sociales siempre ha sido buscando la parodia, un gesto que el propio Jordi se ha tomado de buen grado como muestra en su último vídeo.

Y aunque el youtuber no esconde que generará una buena cantidad de dinero con el vídeo, e incluso ha ganado miles de seguidores en las últimas horas, hay un matiz que muchos están pasando por alto. "Soy una figura pública y me beneficio de esto, pero otra mucha gente que va al instituto o el colegio que recibe ese tipo de trato y no recibe ningún tipo de rédito, más allá de la ridiculización hacia la persona, eso es cyberbullying brutal'; destacaba.

"Tu antes, cuando tenías un problema podías solucionarlo cara a cara, ya fuera hablando o ya fuera a hostias. Hoy en día con internet, no"; añadía en relación a todos aquellos que reciben ciberacoso. Jordi exponía un ejemplo en el que un chaval de 15 años puede sufrir ciberbullying por el simple hecho de aparecer mal en una foto. "Te pueden arruinar años de vida. Hace años que no me tomo este tipo de cosas en serio", decía en referencia a los memes que ha recibido estos días, añadiendo que "hay gente a la que esto no se lo debéis hacer".

Para concluir, Jordi concretó los memes hacia Auronplay, Ibai o él mismo 'forman parte del pack, cuando miramos nuestra cuenta bancaria nos reímos más todavía; pero a los chavales podéis arruinarles la vida con los memes y la ridiculización'. Unas palabras contundentes por parte del youtuber que no han tardado en hacerse virales, exponiendo de forma contundente un grave problema en la actualidad como es el ciberacoso.