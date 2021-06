¿No puedes encender tu PS3? No es culpa tuya, sino de los hackers

PlayStation 3 es una de las consolas más queridas de Sony. Lanzada en 2006, en ella nacieron sagas que a día de hoy son mundialmente conocidas. Uncharted, Demon's Souls o The Last of Us son un claro ejemplo de ellas. A pesar de que Sony se encuentra dos generaciones por encima y con una PS5 recién sacada del horno, hay quienes todavía disfrutan de su querida PlayStation 3.

Si este es tu caso, deberás de tener mucho cuidado en los próximos días. A través de foros como GameFAQs o PSNPROFILES, cada vez más jugadores han reportado la presencia de hackers y exploit que han bloqueado por completo sus consolas, impidiéndoles jugar o tan siquiera encenderla.

El origen del problema parece haberse originado en la filtración de miles de números de serie, asociados a las diferentes consolas repartidas a lo largo y ancho del mundo. Si bien al principio parecía un ataque puntual y que no llegaría a más, los casos se han disparado en los últimos días.

Mando de PS3 | Pixabay

Los resultados se traducen, como ya mencionábamos, en el hackeo de las opciones online de la consola, inutilizándola para logearnos con nuestros perfil de PSN y quedando totalmente inutilizada para aquellos títulos de índole multijugador. Por otra parte, también se ha reportado que en casos muy concretos el sistema no lograba encenderse o bien quedaba completamente bloqueado. Por ahora, Sony no se ha pronunciado sobre la situación que afecta a miles de usuarios de todo el mundo.

Además de que el sistema es bastante antiguo, lo que muchos ha llevado a pensar que Sony mirará para otro lado a la hora de solucionar el problema, las cuentas que tengan asociada una tarjeta de crédito en PlayStation Network podrían verse afectadas. Desde Neox Games te recomendamos que tengas mucho cuidado y por supuesto elimines todo rastro de tu tarjeta de crédito en caso de que ésta se encuentre en tu perfil de la tienda de Sony.