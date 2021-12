¿Qué trama Ibai para Navidad? Su última foto en Twitter se hace viral

Ibai ha preparado una gran sorpresa para todos sus seguidores. El streamer vasco ha anticipado a través de sus redes sociales un evento que ha estado precedido por un divertido disfraz de Papá Noel. "Estoy de camino. Pídeme el regalo que quieras. Yo te lo llevo"; escribía el bueno de Ibai en su cuenta de Instagram.

La imagen, también compartida a través de Twitter, muestra a Ibai ataviado con el icónico traje. Una captura a la que han respondido con humor algunos grandes youtubers como DjMaRiio: "Ese disfraz tiene pinta de costar 10€". Ibai no se contuvo, mofándose del árbol de Navidad que DjMaRiio ha utilizado en sus más recientes directos: "A ver no es un árbol de 25 euros de mierda, pero tampoco está mal".

Tal y cómo explicaría Ibai minutos después, al streamer vasco le ha tocado vivir de cerca la pandemia. "Por culpa del covid en parte de mi familia/amigos me toca pasar la Nochebuena y Navidad solo. Así que mañana estaré en directo toda la tarde y aprovecharé para cenar con vosotros. Creo que iré en pijama, no me pidáis camisa. Además a las 00:00 viene Papá Noel al stream"; añadía.

Dicho esto, hoy 24 de enero Ibai estará en directo para todos aquellos que quieran estar acompañados y arropados por el que sin duda ha sido uno de los grandes protagonistas de 2021. Su velada de boxeo disparó la popularidad del streamer, a lo que además hay que sumar el Mundial de Globos o recientemente el anuncio de su equipo de eSports.