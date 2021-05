Ratchet and Clank, el gran exclusivo de PS5, se muestra en un nuevo tráiler

Desde hace años, los jugadores han estado esperando la llegada de una nueva entrega de Ratchet and Clank. Después de todo, el éxito de Insomniac Games nos permitía conocer algo totalmente nuevo dentro del mundo del género de las plataformas. Sin embargo, la propuesta se hizo esperar hasta que parecía que no volvería. Por suerte, PlayStation 5 trajo consigo la solución.

Ratchet and Clank: Rift Apart, conocido en España como Ratchet and Clank: Una dimensión aparte, es uno de los exclusivos más esperados de la nueva consola de Sony. De hecho, en esta no solo veremos grandes novedades en lo que respecta a la jugabilidad, sino también a la habilidad especial de su protagonista que, ahora, tendrá nuevas armas con las que poder cumplir su objetivo.

Con intención de que podamos conocer un poco más la obra, la compañía nos ha compartido un nuevo tráiler centrado en su historia. Eso sí, ya podemos adelantar que no se encuentra ni un solo spoiler, sino una forma de poder situarnos y hacernos ver lo que está por llegar. Y es que, con un breve vistazo a su tráiler, ya podemos saber cómo de prometedor será el juego.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

Uno de los aspectos que destacan sus desarrolladores es que se trata de una obra potente y capaz de dejar sin palabras. Los tiempos de carga no serán un problema y, como bien nos han demostrado, las armas se sentirán más reales que nunca. De este modo podremos conseguir un efecto sorprendente y la sensación de que el juego, de algún modo, logra atravesar la pantalla.

Si quieres estar preparado para la gran acción que esta obra ofrece, recuerda que Ratchet and Clank Rift Apart estará disponible en PS5 a partir del 11 de junio. Apenas a unas semanas de su gran estreno, eso sí, se ha confirmado que no será posible disfrutarlo en PS4, por lo que todos aquellos interesados en conseguir la obra, tendrán que disponer de la consola de nueva generación de PlayStation. Después de todo, según palabras de los propios desarrolladores, las propuestas que se incluyen en el juego únicamente pueden disfrutarse en esta consola.