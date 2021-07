Ratchet and Clank Rift Apart llega a PlayStation 4, pero no como estabas esperando

Ya han pasado unas semanas desde que se produjo el estreno oficial de Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte en PlayStation 5. De hecho, desde ese día se ha convertido en uno de los exclusivos más prometedores, garantizando que todos los jugadores puedan disfrutar de una experiencia completamente única. Sin embargo, lo que muchos esperaban era ver esta propuesta en PlayStation 4, como en su día pasaba con Spider-Man Miles Morales.

Sin embargo, el estudio confirmaba que esto no iba a pasar, que la consola de la actual generación no puede con ello. Pero, con intención de acercar un poco más esta experiencia a los jugadores, un usuario de Twitter ha decidido trabajar en un proyecto inesperado para poder llevar el juego a la consola. Eso sí, no mediante pirateo ni mucho menos, sino que ha optado por llevar a cabo este proyecto dentro de Dreams, el prometedor juego exclusivo de PlayStation.

Con una calidad que deja sin palabras, el jugador ha cuidado muy bien los detalles para acercar todo lo posible esta recreación a la versión ya conocida por los jugadores. De hecho, funciona a 60 fps y tiene un aspecto gráfico sorprendente. Eso sí, hay que recordar que no se trata del trabajo hecho por Insomniac, por lo que no posee ciertas mejoras como el pelaje o esa sensación de estar dentro de una película. Pero sin duda se trata de una propuesta prometedora.

Una vez más la comunidad de jugadores nos demuestra que Dreams todavía tiene mucho potencial y puede llegar a ofrecer mucho más de lo que parece. De hecho, recientemente hay un proyecto en marcha en el que toda la comunidad de jugadores puede participar para dar vida a un juego sorprendente con un pingüino musculoso y cuyo destino está en manos de los jugadores.