Ratchet & Clank: Rift Apart ofrecerá una sensación única con sus armas

Muchos jugadores están impacientes por ver llegar grandes novedades a la consola de nueva generación de Sony. Pero no, estos deseos no se limitan únicamente a las propuestas multiplataformas, sino que muchos están deseando ver las novedades que llegarán en lo que respecta a los títulos exclusivos, siendo uno de estos el inigualable Ratchet and Clank: Rift Apart.

Durante años se había barajado la posibilidad de que este regresase con la nueva generación. Y por suerte, fue durante una presentación de PlayStation 5 donde pudimos ver esta gran confirmación. Pero, por el momento, nos falta mucha información sobre el juego, como su fecha de lanzamiento. Aunque, por suerte, los desarrolladores han querido compartir algunas novedades.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

El director del juego de la entrega tuvo una gran entrevista con GamesRadar, donde confirmó algunos puntos interesantes de la obra. Por ejemplo, cómo afectará el mando DualSense a las sensaciones con el arma. Cada arma tendrá una sensación diferente en las manos del jugador, lo que hará que la experiencia sea mucho más cercana y satisfactoria, garantizando siempre el mejor resultado.

De hecho, puntualiza que será muy interesante gracias a los gatillos adaptativos personalizables para cada arma, lo que añade funciones a la hora de apretar. No solo será una gran revolución a la hora de verlo en pantalla, sino que también será una gran maravilla en lo que respecta a la jugabilidad. Eso sí, por el momento teniendo que esperar para poder disfrutar de la acción de Ratchet and Clank: Rift Apartar en PlayStation 5.