Roba más de 600.000 euros en su trabajo y gasta el dinero de forma absurda en su móvil

Entre 2016 y 2019, una mujer que trabajó en el Hospital Veterinario de Tasmania logró robar la friolera de más de 680.000 dólares (unos 603.000 euros al cambio). Lejos de utilizar ese dinero para sacar a su familia adelante o ayudar a otros, el dinero iba destinado a un videojuego para móviles.

Tal y como informan desde el medio abc.net, Rachel Naomi Perri realizó en tres años más de 470 transacciones fraudulentas, valiéndose de su puesto de contable en el centro en el que trabajaba. El dinero que robó iba destinado a seguir jugando a Heart of Vegas Slots, un juego para dispositivos móviles basado en máquinas tragaperras.

La mujer no sólo estuvo robando dinero de su centro de trabajo durante tres años, sino que también tiene cargos similares años atrás

No fue hasta 2019, año en el que fue despedida, cuando el hospital se percató de diversos movimientos de los más extraños en las cuentas del centro. Simone Wilson, fiscal encargada del caso, no sólo destapó todos los detalles del fraude, sino también el historial de Rachel. Deudas por valor de más de 20.000 euros y otras estafas fueron algunas de las 'jugadas' de la mujer en 2015.

La propia Rachel ha reconocido no sólo los diferentes casos entre 2016 y 2019, además de los anteriores, sino que ha ingresado por cuenta propia en un centro para superar su 'trastorno de juego severo', diagnóstico detectado por el psiquiatra forense del caso. Eso sí, parece que Rachel podría no librarse de la cárcel, pues también se enfrenta a una sentencia que tendrá lugar en las próximas semanas.

Mujer en máquina tragaperras | Envato

El juego, uno de los más descargados de la tienda de Android, no es otra cosa que un casino digital. La gravedad de la adicción de esta mujer al título no radica sólo en el robo al hospital, sino en que todo lo que ganaba en el videojuego no podía ser canjeado por dinero real.

Al igual que en otros juegos de casinos, como en la vida real, en Heart of Vegas Slots ganas fichas. El principal punto diferenciador con respecto a las máquinas tragaperras reales reside en que esas fichas, las del videojuego, no pueden canjearse por dinero. En definitiva, Rachel estaba gastando miles de euros en nada.