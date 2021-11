Rockstar anuncia cómo compensará a los jugadores de PC tras los errores de GTA Trilogy

Las quejas sobre los problemas presentes en GTA Trilogy en PC no tardaron en llegar poco después de su lanzamiento. Y es que había una serie de problemas que los jugadores no pudieron perdonar, lo que acabó en su retirada durante unos días de la tienda hasta, finalmente, confirmarse su vuelta. Sin embargo, esto no impidió que la propia Rockstar prometiese a los jugadores que actuaría en consecuencia.

Además de recuperar la versión para la tienda con los tres GTA, la compañía anunció que también recuperaría las versiones clásicas de los tres títulos que forman parte de la trilogía. Tres juegos que, debido al lanzamiento de la remasterización, fueron eliminadas. Pero no solo eso, sino que además de traer estas de vuelta, la compañía ha confirmado que todos aquellos que hayan comprado la versión en PC, se podrán llevar los tres juegos de forma completamente gratuita.

Tal y como anuncian, todos aquellos jugadores que compren GTA The Trilogy antes del 30 de junio de 2022 en PC, se podrán llevar GTA 3, Vice City y San Andreas en su versión clásica de forma totalmente gratuita. De este modo, a la par que afirman que van a solucionar todos los problemas que se han presentado hasta ahora, también pretenden mejorar la propuesta y garantizar a los jugadores que puedan disfrutar al máximo de la propuesta.

Mientras tanto, recordamos que Rockstar Games va a seguir buscando nuevas formas de garantizar que los jugadores disfruten de la mejor experiencia posible. Todo con intención de que los jugadores sigan apostando por sus juegos. Después de todo, hay mucho más por llegar, aunque por ahora no tengamos claros todos los proyectos que ya están en marcha para los jugadores.