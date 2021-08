Rockstar podría estar remasterizando la trilogía de GTA para varias plataformas

Grand Theft Auto es una de las franquicias más populares y exitosas de la historia de los videojuegos. La última entrega de la saga, GTA V, continúa estando en el top 3 de juegos más vendidos aún después de ocho años desde su lanzamiento. La hazaña no es pura suerte, ya que el título nos permitió vivir una increíble experiencia y conocer a tres característicos personajes que ya son inmortales.

Son muchos los fans y seguidores que esperan el anuncio de una nueva entrega y, sin embargo, Rockstar Games podría tener planes de hacer público en cualquier momento la remasterización de los tres juegos clásicos de Grand Theft Auto. Tal y como explican a través del medio Kotaku, la trilogía se lanzaría a finales de este mismo otoño para una gran cantidad de plataformas, probablemente PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC e incluso Nintendo Switch.

Los rumores llegan después de que Take-Two Interactive empezara a eliminar en masa los mods clásicos de Grand Theft Auto de Internet que tenían como objetivo mejorar la calidad de los gráficos. Esto, y según expresa Eurogamer, ayudaría a explicar las razones por las que Rockstar decidió destruir un tráiler de San Andreas hecho por un fan con Unreal Engine 4.

En verano de 2020 se lanzó un vídeo que mostraba GTA: San Andreas como si fuese un juego de última generación. Sin embargo, el estudio denunció el clip a través de YouTube alegando que se trataba de “una infracción de derechos de autor”. El equipo detrás de esta hazaña volvió a subir el vídeo a finales de mayo de este mismo año, asumiendo la responsabilidad del lanzamiento original y explicando que:

"Este vídeo fue subido el 10 de julio de 2020. Debido a problemas de derechos de autor y malentendidos fue retirado. Ese proyecto originalmente rendía homenaje a Grand Theft Auto: San Andreas, sólo un concepto hecho por un fan de cómo sería el juego en un motor gráfico moderno. Dicho esto, hemos decidido volver a subir el vídeo a este canal y esperamos que esta vez no se vuelvan a aplicar medidas tan graves (teniendo en cuenta todas las réplicas de proyectos similares en Internet). No vamos a publicar nada relacionado con este proyecto. Así que, insistimos, vamos a alojar este vídeo como tal: un simple vídeo. Y para evitar cualquier problema futuro, no vamos a monetizar este vídeo en particular”, explican en los primeros segundos del clip.

A pesar de que los rumores sobre la llegada de una remasterización tienen bastante peso, ni Rockstar Games ni Take-Two han confirmado que sea cierto, por lo que la información tendremos que cogerla con pinzas.