SEGA planea revivir sus sagas clásicas y lanzar un 'super juego' secreto próximamente

SEGA, como muchas otras compañías japonesas, ha presentado los resultados de su último año fiscal, conferencia donde ha aprovechado también para compartir públicamente sus planes de futuro, que son de lo más interesantes. La compañía del erizo pasa por un gran momento, con algunas de sus licencias, convirtiéndose en grandes éxitos de ventas.

Los japoneses afirman que su principal estrategia para los próximos tres años es convertir en marcas globales algunas sus licencias actuales más exitosas, como Sonic, Persona, Phantasy Star, Yakuza o Total War. Sin embargo, a medio y largo plazo es donde llegan las novedades: SEGA quiere crear un “super juego” de aquí a cinco años y lanzarlo durante el año fiscal 2026 (que coincidirá con el final de la actual generación de consolas).

De momento, nada se sabe del juego, aunque de forma paralela, en ese periodo de cinco años, SEGA ha desvelado que se lanzará un nuevo juego en primera persona desarrollado por un estudio europeo. Todo apunta a que este estudio sería Creative Assembly, responsables de Alien Isolation. Los británicos forman parte de SEGA desde el año 2005 y tienen tras de sí un enorme bagaje en el género de la estrategia con la saga Total War.

Licencias de SEGA que podrían volver | SEGA

Crazy Taxi, Virtua Fighter o Jet Set Radio, podrían estar cerca de volver a los videojuegos

Por otro lado, SEGA asegura que quiere devolver a la vida algunas de sus licencias clásicas más conocidas a través de una estrategia de reinicios, remakes y remasterizaciones. Lo más sorprendente es que menciona ejemplos de estas licencias, con un listado completo que incluye Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Rez, Panzer Dragoon, NiGHTS, Shinobi, Virtua Fighter, Altered Beast, House of the Dead, Streets of Rage y Soul Hackers.