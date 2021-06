De ser el sueño de todo jugador a un gran olvidado: Cyberpunk 2077 alcanza un nivel “satisfactorio” y casi nadie lo aprecia

Durante años los jugadores habían esperado su estreno, escuchando con atención cada uno de los datos compartidos por la compañía. Sin embargo, su estreno marcado para el 10 de diciembre vino cargado de polémica. Después de todo, los jugadores se encontraban con un producto que no estaba del todo pulido, que no llegaba a satisfacer las necesidades de los jugadores y, sobre todo, una propuesta cargada de bugs, pese a que la compañía había adelantado que casi no habría de estos.

A partir de ahí llegaron los problemas para la compañía. La desaparición del juego de las tiendas de Sony y Microsoft, las filtraciones de información e incluso el ataque hacker a la compañía. A pesar de todo esto, muchos jugadores decidieron darle un voto de confianza a la compañía, apoyando su obra y manteniéndose presente para ver cada una de las actualizaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta que la base de jugadores es mínima.

Por supuesto, desde CD Projekt RED se muestran esperanzados y es que afirman que, tras regresar a PS Store, parece que actualmente el juego ha vuelto a un punto “satisfactorio” de rendimiento, por lo que más jugadores podrían llegar a disfrutarlo. Eso sí, mientras que el equipo no cesa con el trabajo y busca ganarse nuevamente la confianza de los jugadores, la comunidad parece un poco más reticente a dar su brazo a torcer y confiar nuevamente en el equipo.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

El caso de Cyberpunk 2077 es uno de los más dolorosos para los jugadores. Después de todo, nos encontramos con una obra que prometía ser la gran revolución y que ha acabado siendo uno de los grandes olvidados. Sin embargo, el estudio afirma que muy pronto, a base de las actualizaciones, el juego llegará a ser lo que prometieron y, actualmente, parece que ya lo han encaminado hacia el éxito, por lo que animan a todos a probrarlo y disfrutar del futuro distópico de Cyberpunk 2077.

Mientras tanto, como plan de futuro la compañía tiene claro que van a incluir mejoras en los sistemas de juego e incluso algunas solicitudes por parte de la comunidad. Pero, por ahora, lo que sí os recordamos es que podéis disfrutar de la propuesta tanto en PC como en consolas, exactamente en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X. En estas últimas todavía sin una versión definitiva.