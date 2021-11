¿La serie de Arcane te ha dejado con ganas de LoL? Estos consejos son básicos para empezar a jugar

Arcane se ha convertido en una de las series de 2021, pero también mucho más. La producción de animación francesa a cargo de Netflix es ya para muchos no sólo una de las mejores series de la historia en su ámbito, sino también una rotunda obra maestra. Uno de sus puntos fuertes reside precisamente en que aún tratándose de una serie ambientada en League of Legends, cualquiera pueda disfrutarla, conozca o no a sus personajes.

A raíz del éxito de Arcane, han sido muchos los que se han querido adentrar precisamente en el mundo de League of Legends. No es ninguna mentira que introducirse por primera vez en LoL puede dar algo de vértigo. Si eres de los que no te achantas ante nada y te pueden las ganas de interpretar a los personajes de Arcane en el MOBA de Riot Games, te presentamos varios consejos básicos para tu andadura.

Escoge tu campeón

League of Legends | Riot Games

League of Legends cuenta con decenas y decenas de personajes, denominados Campeones. Cada uno de ellos interpreta un rol y una línea que debe defender/atacar. Aunque como en cualquier juego en línea, en League of Legends podemos encontrar algunos personajes más fuertes que otros. Desde nuestro punto de vista y sabiendo que acabas de empezar en el videojuego de Riot, selecciona aquel que más te llame la atención sin estar pendiente de si es el más usado o no por los profesionales.

Estrategia antes que acción

League of Legends | Riot Games

League of Legends es un juego que mezcla RPG, acción y en parte estrategia. A medida que eliminas héroes y los llamados minions subes de nivel, desbloqueando nuevas habilidades. A todo ello hay que añadir la compra de objetos especiales, indispensables para mejorar las capacidades de tu personaje en combate. Te recomendamos que te vayas adaptando poco a poco a las mecánicas, pero sin presión. Ve a tu ritmo, conoce las habilidades del Campeón y compra aquellos objetos que creas pueden servirte para determinadas situaciones.

Aprende las posiciones

League of Legends | Riot Games

Este es uno de los aspectos clave de League of Legends, ligado directamente a la selección del Campeón. Los personajes se dividen de acuerdo al mapa y cada una de sus calles. Toplaner cubrirá la calle superior; Midlaner la calle central; AD Carry y Support en la inferior y Jungla se encargará de cubrir las diferentes zonas a los lados de la calle central. Cada rol conlleva unas responsabilidades por lo que debes conocerlas al dedillo.

Con estos conceptos en mente ya lo tienes todo preparado para cubrir unas cuantas horas de juego, decenas de ellas en realidad. Poco a poco las irás dominando tu lugar en el mapa, conociendo qué objetos son los que mejor se adaptan a ti y por supuesto dominando las habilidades del personaje.