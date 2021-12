La sincera confesión de ElXokas antes de su éxito: "Tenía una vida de mierda"

ElXokas se ha convertido en el protagonista más reciente de The Wild Project, el podcast de Jordi Wild. Con un éxito arrollador, el streamer charló sobre por qué no quiere tener relaciones de pareja o apenas casi tiene incluso relaciones sexuales. También habló sobre el éxito en Twitch, además de su etapa previa a la plataforma de Amazon.

Precisamente este fue uno de los temas que más llamó la atención de Jordi Wild. ElXokas explica que compró un PC que le permitiese trabajar, pero también jugar y realizar streamings; un mundo que siempre le había llamado la atención y compaginaba con el trabajo tras concluir su Diplomatura de Publicidad y Master de Postproducción.

ElXokas señaló que realizar streamings le había ayudado en gran manera a superar una de las etapas más complicadas de su vida. "Esa depresión me hizo tener que entretenerme para no tener que estar pensando todo el tiempo en el malestar. La carrera, el problema, es que es estudiar. Estudiar es pensar, y pensar cuando estás mal no viene bien. Utilizaba mi tiempo libre para estar con mis amigos y disuadirme, o bien subía vídeos de LoL"; destacaba sobre cómo afronto su etapa más complicada a nivel personal.

A todo esto, ElXokas dio su opinión sobre todos aquellos que con 18 años tienen que decidir su vida a nivel de estudios. "Supe lo que me gustaba a lo largo de la carrera, pero no con 18, con 23 más o menos sí"; añadía.