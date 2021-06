Sony adquiere dos importantes estudios para el futuro de PS5

Que Sony quiere crear grandes experiencias con el catálogo de PlayStation 5 está claro. De hecho, la compañía siempre ha sido sincera a la hora de afirmar que tiene grandes planes para el futuro. Pero no llegábamos a saber hasta qué punto este es prometedor hasta ahora, momento en el que la compañía ha confirmado que tiene dos grandes estudios ahora en su posesión.

Recientemente la compañía ha tenido uno de los mejores estrenos de su catálogo, Returnal, propuesta de Housemarque. Y tal y como ha confirmado la compañía, este ahora forma parte de la familia PlayStation, uniéndose a otros grandes estudios como Naughty Dog o Sony Santa Monica Studios. Pero esta no ha sido la única gran noticia de la compañía, sino que aún tenemos una bomba más.

Si bien por ahora la confirmación oficial se tiene que quedar en el camino, la compañía desde su oficina en Japón compartía por accidente que a la familia también se unirá Bluepoint Studios. Si bien puedes preguntarte quienes son, la realidad es que posiblemente tengas algún gran juego de la compañía en tu colección. Y es que algunos de los remakes más prometedores les pertenecen a ellos.

Propuestas como Demons Souls Remake o incluso Shadow of the Colossus. Pero esta no es la única versión asombrosa que han hecho, sino que también nos dejaron sin palabras en su día con las remasterizaciones de God of War Collection o incluso con The Nathan Drake Collection. Propuestas que sin duda nos dejan con un gran catálogo para la consola.

De este modo sabemos que la compañía ha hecho un gran movimiento para su consola y el futuro de esta misma. Después de todo se ha asegurado el futuro para producir el mejor catálogo posible para su consola. ¿Qué tendrán en mano? Por el momento tendremos que esperar un poco más para poder ver lo que realmente pueden ofrecer.