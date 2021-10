¿Spider-Man en Fortnite? Nuevas pistas señalan esta colaboración para la Temporada 9

Muchos fans de Marvel tienen su mirada puesta en diciembre puesto que será el momento en el que se produzca el esperado estreno de Spider-Man No Way Home. Y mientras que Sony tiene todo preparado para sorprendernos con otra gran obra de Spider-Man en sus consolas de la mano de Insomniac Games, parece que el trepamuros tendría planes de seguir presente en el mundo de los videojuegos y no, no hablamos de su próxima aparición en Marvels Avengers.

Hablamos de su posible llegada a Fortnite, el exitoso battle royale por el que ya han pasado todo tipo de superhéroes y celebridades y parece que ahora también estará presente Spider-Man. Al menos así lo han indicado los últimos datos que han encontrado los dataminers en el código del juego. Eso sí, su intención parece que estaría enfocada a su estreno en la Temporada 9.

Según mencionan en los datos filtrados, Epic actualmente estaría trabajando en un objeto llamado WestSausage y, según parece, esto podría tener relación con el Web Slinger o lanzador de redes de Spider-Man. No solo eso, sino que además introduciría el sistema de balanceo al juego. ¿Y por qué su estreno para la Temporada 9? Para ser la compañía perfecta de cara al estreno de la película en diciembre.

Por supuesto, por ahora no se ha confirmado nada por parte del equipo de Epic Games o incluso de la propia Sony, quien tiene actualmente los derechos de Spider-Man. Pero, en caso de ser cierto, tendremos que esperar un poco más de tiempo y, sobre todo, estar preparados para las nuevas mecánicas que este superhéroe puede incluir consigo. Mientras tanto recordad que Spider-Man tiene sus propias obras, incluyendo sus dos apariciones en los juegos de Insomniac Games y una tercera en camino.