Spider-Man Miles Morales nunca ha lucido mejor: Así es su espectacular mejora en PS5

Ya han pasado largos meses desde que Spider-Man Miles Morales llegó al mercado. De hecho, gracias a este se nos presentaba una propuesta única cargada de magia y superpoderes junto a uno de los héroes más queridos. E, incluso, junto a una de las versiones de este héroe que más quiere la gente. Después de todo, Miles Morales nos ha dado razones más que suficientes para ser uno de los más destacados superhéroes.

Si bien su propuesta el día de su estreno ya contaba con una gran calidad gráfica, esta no es nada comparada con lo que tenemos ahora. Después de todo, la espectacular obra exclusiva de PlayStation ha recibido una nueva actualización que tiene la capacidad de dejar sin palabras por completo. Después de todo, han pulido los aspectos más importantes para garantizar un mayor realismo gracias al uso del ray tracing.

Marvel's Spider-Man Miles Morales | Sony

Esto, sobre todo, afecta al modo rendimiento con raytracing, permitiendo que la calidad de imagen y de iluminación sea mucho mejor. Y es que, además de garantizar una estabilidad y mejoras en el rendimiento, también se ha incluido una mejora en la luz reflejada y se ha arreglado un problema por desenfoque de movimiento. Por supuesto, una mejora que los jugadores de PlayStation 5 disfrutarán de principio a fin.

Lo que está claro es que Insomniac Games no para quiera, sino que tiene grandes planes para el futuro. De hecho, recientemente se ha hablado de un juego con componente multijugador, lo que podrían disfrutar los jugadores de Spider-Man o, incluso, aquellos que recientemente han podido sumar a su colección el sorprendente Ratchet and Clank: Rift Apart, el prometedor exclusivo de PS5.