Super Mario Odyssey 2 podría haberse filtrado en 2019

Hace 2 años, en 2019, un rumor corrió cómo la pólvora por la red de redes. En él se hacía mención, entre otras cosas, a un supuesto Super Mario Odyssey 2 y mencionaba algunos detalles del título. El rumor era un póster anónimo publicado en 4chan, y por esto nadie creyó dicho rumor. Sin embargo, recientes acontecimientos han cambiado todo esto.

En dicho póster no solo se hablaba del futuro de Super Mario, sino que también del de Sonic the Hedgehog. En ese momento el cartel informaba que habría un Sonic Frontiers ambientado en Starfall Islands. Durante la gala de The Games Awards de la semana pasada se anunció dicho juego, ambientado en dicha isla. ¿Casualidad? Pues no se sabe, pero está coincidencia o no, daría veracidad al resto de información del cartel.

Según la publicación original, en Super Mario Odyssey 2 podremos manejar a Luigi. Además, el usuario que subió el cartel también mencionó que el juego tiene 20 ubicaciones diferentes. Por desgracia, aquí es donde termina la información de dicha filtración. ¿Es cierta o no esta información? Realmente puede que lo de Sonic no sea más que una casualidad y, aunque algo de esto sea cierto, han pasado 2 años, por lo que dicha información podría haber cambiado o ser obsoleta.