Switch, Switch Lite y Switch OLED: ¿Qué modelo de la consola de Nintendo deberías comprar?

Switch es la actual consola de Nintendo, una máquina que ya ha dejado más de 90 millones de plataformas vendidas. Su lanzamiento en 2017 cautivó a los fans de Nintendo, pero también a los que se habían quedado alejados de la marca en los últimos años. En Switch hemos podido disfrutar de auténticos juegazos, un catálogo con títulos como Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, entre otros, y un futuro prometedor.

En apenas un par de días llega al mercado Switch OLED, una versión que puede confundir a algunos, especialmente a aquellos que todavía no se han hecho con la consola y descubran que hay otros dos modelos de la plataforma en las tiendas. Si durante los próximos meses tienes pensado comprar Nintendo Switch, pero no te has decido por un modelo en concreto, en Neox Games te sacaremos de dudas.

¿Qué modelo de Nintendo Switch comprar?

Nintendo Switch (Estándar)

Nintendo Switch | Nintendo

Precio: 299 euros

Cómprala si: Si buscas la versión más económica de Nintendo Switch, pero no quieres perder todas las características como jugar en la TV/monitor; y por supuesto en modo portátil. Es compatible con todo el catálogo de la consola, cuenta con vibración HD en los JoyCon y un almacenamiento de 32GB.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch modelo OLED | Nintendo

Precio: 349 euros

Cómprala si: El nuevo miembro de la familia Switch. Nintendo Switch OLED cuenta con todas las características propias del modelo estándar, pero mejorando pequeños detalles. Pasamos de una pantalla de 6.2 pulgadas a una de 7 pulgadas. También cuenta con una pantalla de mejor calidad y un sistema de audio más inmersivo; añadiendo además un almacenamiento de 64GB. Si la diferencia de precio no es un problema, es el modelo por el que deberías de apostar para disfrutar al máximo de todas sus características.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite en azul | Nintendo

Precio: 219 euros

Cómprala si: ¿Jugar en la TV o monitor no es algo que te preocupe? ¿Quieres apostar de lleno por el formato portátil? Nintendo Switch Lite es tu opción. Puede que su pantalla sea la más pequeña de todas (5,5 pulgadas), pero si quieres una portátil que sea capaz de mover todo el catálogo de Switch en cualquier parte, sin duda es tu consola. Es ligera, muy cómoda y perfecta para llevar a cualquier parte; el sueño hecho realidad para cualquier fan de este formato.