Tell me why: Descarga la aventura totalmente gratis en PC y Xbox por tiempo limitado

Si hablamos de la compañía Dontnod Entertainment, uno de los nombres que más suenan entre sus grandes juegos es, sin duda, Life is Strange. Se convirtió en una gran revolución que no deja de sorprender y que, sin duda, supo cómo tocar el corazón de muchos jugadores, sobre todo al presentarnos a Max, su primera protagonista y quien debía tomar duras decisiones. Pero para continuar con sus grandes éxitos, nos presentaron Tell me why.

Esta propuesta narrativa nos pone en la piel de Tyler y Alyson Ronan, quienes viven en un humilde pueblo de Alaska y allí descubren una gran verdad. Una trama sobrenatural, un arco narrativo sorprendente y, por supuesto, toma de decisiones importantes que cambiarán el rumbo de las cosas. Y lo mejor es que ahora podrás conocer esta gran historia en vivo y en directo al conseguir la obra totalmente gratis. Eso sí, por tiempo limitado.

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

Desde este mismo instante hasta el 30 de junio podrás conseguir totalmente gratis el juego en PC y Xbox. Todo gracias a una nueva oferta presente en la tienda de Microsoft. Por supuesto, podrás aprovechar esta oferta para Xbox One y Xbox Series X/S. Es decir, que no tendrás problema a la hora de poder aprovechar al máximo el rendimiento del juego puesto que es compatible con el 4K.

Eso sí, una vez más te recordamos que se trata de una obra narrativa que podrás adquirir de forma totalmente gratuita en Microsoft Store. Solo durante el mes de junio puesto que a partir de este mes volverá a estar disponible al precio de siempre. Si te animas a añadirlo a tu colección, encontrarás un juego repleto de magia, elementos sobrenaturales y una historia que no dejará de fascinarte de todas las formas posibles.