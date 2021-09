No tendrás que esperar mucho para saber más sobre Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora es uno de los juegos más ambiciosos que se recuerdan en Ubisoft, con permiso de Beyond Good & Evil 2 y del que no sabemos nada desde hace varios años. Lo nuevo del estudio galo tiene a la franquicia de James de Cameron como principal protagonista, ofreciendo una trama completamente original pero conservando todos aquellos elementos que la han hecho tan popular.

Hasta la fecha sólo conocemos un tráiler que ha servido para ponernos los dientes largos, deseando que se acerque su fecha de lanzamiento. Aunque lo mostrado en el vídeo era in-game, Ubisoft ya tendría planes para desvelar ahora sí un completo tráiler gameplay del videojuego.

Así lo ha explicado el conocido insider Tom Henderson, famoso por ofrecer todo tipo de información referente a sagas muy conocidas y cuya proporción de fiabilidad es sorprendentemente alta. Tal y como explica en la red social, Avatar: Frontiers of Pandora avanza según lo planeado en cuanto al desarrollo 'y con suerte lo veremos de nuevo a finales de año'.

Pensar en un nuevo gameplay o vídeo de Avatar: Frontiers of Pandora para finales de año apunta a que será uno de los invitados en la gala de los Game Awards, la cuál se celebra de forma anual a principios de diciembre. De lo que sí podemos estar seguros es que el videojuego llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC en una ventana de lanzamiento prevista, al menos por ahora, para 2022.