Test: ¿Eres capaz de adivinar a qué juego pertenece cada una de las imágenes que te mostramos?

El mundo de los videojuegos es tan extenso que parece imposible conocer todos los juegos que existen. Después de todo, tenemos propuestas de grandes compañías, de pequeños equipos e incluso algunas colaboraciones que bien podrían convertirse en una licencia por sí solas. Sin embargo, siempre hay juegos que destacan con luz propia y que, incluso sin haberlos jugado, sentimos que los conocemos a las mil maravillas. Ya sea por noticias, vídeos o, simplemente, porque hemos optado por disfrutar de este juego junto a un streamer.

Por supuesto, entre la larga lista de juegos, también se presentan esas obras que simplemente no podemos olvidar. Entregas que sin importar el tiempo que pase, se han convertido en una elección segura en nuestra lista de juegos favoritos. Y no es de extrañar puesto que hay desarrolladores que simplemente tienen una capacidad única para fascinar y demostrar que no hay límites para ellos.

Sackboy: Una aventura a lo grande | Sony

Y es precisamente de esos juegos que se consideran inolvidables de los que vamos a hablar. Obras que hemos podido ver en mil ocasiones, que ante una nueva noticia o referencia sabemos exactamente de lo que hablan pero que quizás, a la hora de tener que decir su nombre, la cosa cambie un poco. Después de todo, aunque podamos tener claro que lo conocemos, decir su nombre simplemente por una imagen puede ser una misión casi imposible.

Por ello, queremos ponerte a prueba con nuestro test. En este vamos a mostrarte 7 capturas de los juegos, imágenes que has podido ver en algún momento, que quizás incluso hayas vivido a la hora de jugar esa aventura pero que quizás, a la hora de elegir su nombre, no lo tengas tan claro. Ponte a prueba y, por supuesto, no dudes en compartir tus resultados. ¿Crees que podrás adivinar a qué juego pertenece cada una de las imágenes que te mostramos?