Test: ¿Qué personaje de Mario Kart deberías elegir en tu próxima carrera?

Mario Kart es todo un clásico en las plataformas de Nintendo. Uno de esos videojuegos que no puede faltar en cualquier consola que se precie de la compañía japonesa, ideal tanto para cooperativo, como ahora también en su variante online.

Entrega tras entrega, Mario Kart nos ha dejado un mayor número de personajes que exploran no sólo el universo de Super Mario, sino también otros procedentes de Nintendo y en el que tienen cabida desde Splatoon, hasta The Legend of Zelda, entre otras franquicias.

Mario Kart | Nintendo

Este detalle ha hecho que Mario Kart se convierta, al menos con su última entrega para Nintendo Switch, en el juego más completo hasta la fecha de la saga, ofreciendo una ingente cantidad de personajes, circuitos por doquier, pero también vehículos personalizables hasta la saciedad.

