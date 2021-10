Test: ¿Qué personaje de Zelda: Breath of the Wild eres según tu personalidad?

Han pasado 5 años desde el estreno de Breath of the Wild, el título que cambió por completo la franquicia The Legend of Zelda y también el género de los RPG de mundo abierto. Nintendo nos ofreció una aventura, en mayúsculas, en la que la libertad de acción siguen muy presentes a día de hoy, influyendo en multitud de desarrolladores.

Breath of the Wild es una obra maestra, reinventando un género como el de los RPG de mundo abierto con una aventura en mayúsculas

Breath of the Wild destacó por servir en bandeja un título que explora de mil y una formas otros conceptos arraigados a la marca, pero también se arriesga a reinventar un género que hasta la fecha estaba protagonizado por sagas como The Witcher o The Elder Scrolls. El resultado fue una verdadera obra maestra que nadie debería de perderse, un título que justifica la compra de una Nintendo Switch.

Una de las principales bazas de Breath of the Wild es la gran cantidad de personajes que desfilan por la aventura. Este ha sido el principal tema para nuestro test, ¿qué personaje del videojuego serías según tu personalidad? En él encontrarás preguntas de todo tipo, tanto basadas en Breath of the Wild, como otras que abordan temas algo más enfocadas en gustos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | EDGE

Y por si te lo estás preguntando, la secuela de Breath of the Wild se hará esperar, aunque ya con una ventana de lanzamiento. Será en 2022 cuando podamos por fin disfrutar de la segunda parte de esta aventura, un título que apunta de nuevo a reinventar la fórmula con aún más posibilidades en lo jugable y mantenernos pegados a la pantalla gracias a su trama.