The Medium recibe un terrorífico tráiler de imagen real

The Medium es uno de los videojuegos más esperados de 2021 por la comunidad de jugadores de Xbox Series X|S y los usuarios de PC. Esta nueva entrega de terror desarrollada por Bloober Team llamó la atención de los fans de Silent Hill, lo cual no es de extrañar, ya que el compositor de la banda sonora no es nada más y nada menos que Akira Yamaoka.

Los creadores de este prometedor proyecto también han marcado en el calendario una fecha de lanzamiento. Será el próximo 28 de febrero cuando podamos adentrarnos a través de Xbox Series X , Xbox Series S y Steam en este inquietante videojuego de terror que nos llevará a explorar una dimensión espiritual y real a la vez. Y dado que su estreno es más bien próximo, han revelado un escalofriante tráiler de imagen real que pone los pelos de punta.

The Medium | Microsoft

Aunque por el momento es prácticamente imposible saber de primera mano si estas mismas imágenes se podrán disfrutar dentro del videojuego, lo cierto es que el tráiler juega un buen papel a la hora de transmitir la ambientación y la atmósfera que encontraremos en The Medium. El terror, el miedo y la sensación de estar encerrados son precisamente tres de los aspectos que definirán esta obra, por lo que también nos enseñan las habilidades de Marianne, y tendremos que utilizarlas para resolver los acertijos que conectan ambos mundos.