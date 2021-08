TheGrefg se lleva el chasco de su vida en directo cuando le hacen la mayor donación de dinero

En Twitch hemos visto donaciones históricas, muchas de ellas rebasando la friolera de los 1.000 euros. Los streamers grandes, por mucho tiempo que lleven en la plataforma, nunca terminan de acostumbrarse a este tipo de donaciones, dejando en la gran mayoría de los casos reacciones impagables.

El más reciente en 'sufrir' las donaciones ha sido TheGrefg, uno de los streamers más grandes a nivel mundial. Cuando se encontraba en pleno directo de TortillaLand, el servidor de Minecraft, recibió la nada desdeñable cifra de 90.000 bits, o lo que es lo mismo, cerca de 1.300 euros.

La reacción de TheGrefg, como ya estaréis imaginando, fue impagable. Ni él ni los amigos con los que se encontraba en ese momento jugando a Minecraft lograban entenderlo. '¡Es la donación más grande de la historia de mi canal!', decía un entusiasmado TheGrefg.

'Nos acaban de donar 90.000 bits para decir "tira un saludo para kurumi users', comentaba el streamer sorprendido. Lejos de mandar un saludo sin más, TheGrefg se escribió en el pecho el nombre que pidieron en el mensaje. La emoción le duraría poco al streamer al enterarse de la 'peor' de las noticias cuando recibes una donación de semejante calibre.

A través de su cuenta Twitter, The Grefg confirmó que la donación recibida en bits era falsa. 'No sé cómo ni quién hace esto pero streamers, tengan cuidado con las donaciones altas'; destacaba en la red social avisando al resto de compañeros de la plataforma. Aunque no ha quedado claro el método utilizado para realizar la donación falsa, utilizar tarjetas de crédito robadas o pedir la devolución del dinero son las opciones más comunes en este tipo de acciones.