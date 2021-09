¿Tierno o triste? La escena de este popular juego de PlayStation divide por completo a la comunidad

The Last of Us: Parte 2 es uno de los mejores juegos de PlayStation 4 y ahora también de PlayStation 5 gracias a su actualización para la nueva consola de Sony. El título de Naughty Dog es una verdadera obra maestra en lo narrativo, pero también en la ingente cantidad de detalles que incorpora tanto en animaciones como en lo que rodea a sus personajes.

ALERTA SPOILER: No sigas leyendo a partir de aquí si no has completado The Last of Us: Parte 2

Recientemente un usuario de Reddit ha encontrado un detalle que ha dividido por completo a la comunidad. En la recta final del videojuego, Ellie y Dina viven en una granja, retiradas de los problemas. En esta escena podemos explorar el hogar de los dos personajes como Ellie, descubriendo que Dina pudo dar a luz al pequeño JJ sin problemas.

En algunos momentos, podemos ver a JJ durmiendo plácidamente cuando entramos en la habitación. Es a partir de este momento en el que la situación comienza a tornarse poco más que misteriosa. Si apartamos la vista de la cuna, girando al personaje de Ellie, pero enfocando a la cámara hacia la cuna, podemos ver a JJ abriendo los ojos. ¿Estaría fingiendo y haciéndose el dormido?

Si giramos a Ellie hacia la cuna, JJ cerrará los ojos. En cambio, si damos la espalda al bebé, volverá a abrirlos. Una situación de lo más extraña que en Reddit ha desembocado en miles de comentarios, más de 100, pero también teorías. Una de ellas y la mejor valorada, es que JJ esté utilizando esto como mecanismo de defensa contra Ellie. La protagonista sufre de varios trastornos postraumáticos, de ahí que el pequeño finja estar durmiendo.