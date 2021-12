La triste reacción de un empleado al ver el video viral de una joven sufriendo acoso: "No es el futuro que queríamos"

El acoso online en videojuegos es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la industria. Las chicas, sean streamers o no, se enfrentan a constantes comentarios machistas y todo tipo de situaciones que deberían ser castigadas duramente. Recientemente la streamer GrenadeQueen1 ha sufrido uno de estos ataques en directo.

El comportamiento machista se ha convertido, por desgracia, en algo más común de lo normal en plataformas de streaming

Mientras se encontraba en una partida de Halo Infinite con otros jugadores, los miembros de su equipo insultaban y lanzaban comentarios de toda índole. 'Este juego no es para ella' o '¿Te has dado cuenta de que el Jefe Maestro nunca ha sido mujer?' eran sólo algunas de las barbaridades que los jugadores lanzaban a la joven quien, estupefacta, no quiso responder.

El vídeo, viral en redes sociales y con más de 600.000 visualizaciones, ha llegado a ojos de nada más y nada menos que uno de los desarrolladores originales de Xbox Live, el servicio multijugador online de Microsoft. Seamus Blackley expresó sin ningún tipo de tapujo su opinión al respecto de la situación.

'Este no era el futuro que imaginamos para Xbox Live. Como comunidad y con la ayuda de Microsoft, esto tiene que acabar. Se necesita trabajo de equipo entre jugadores, desarrolladores y fabricantes de consolas para cambiar esto y ahora es el momento. Es la hora', decía Beackley bastante afectado por este tipo de situaciones.