Twitch incrementa su popularidad con respecto al año pasado gracias a los videojuegos

Estamos cada vez más cerca del final de este 2021 y, con ello, se acercan los repasos de las distintas compañías para saber cómo han actuado los videojuegos en su avance. Una de las compañías que no ha dudado en compartir este recopilatorio ha sido Twitch. La famosa plataforma no solo experimenta cambios en lo que respecta a las palabras que no permite utilizar, sino que ha visto un importante incremento en sus visitas a lo largo de este 2021.

Según el estudio compartido, la plataforma ha visto un incremento del 45% respecto al año pasado. Y si bien son muchas las áreas que se recogen en esta plataforma, los videojuegos han jugado un importante papel en su crecimiento, tal y como se recoge en el informe de Rainmaker.gg y se comparte en el medio GameIndustry. Todo con noticias muy favorables para el mundo de los videojuegos y su actualidad.

Videojuegos | Pixabay

De acuerdo a los datos recopilados en el informe, la plataforma ha tenido un total de 24.000 millones de horas de visualizaciones. Un importante aumento en el que, además, hay ciertos videojuegos que han superado por mucho la media y, lo que más destaca, es que estos juegos ya llevan un tiempo en el mercado. Hablamos de juegos como GTA V (2,1 mil millones de horas), League of Legends (1,8 mil millones de horas) y Fortnite (Mil millones de horas).

Por supuesto, este aumento de popularidad no solo está relacionado con los videojuegos, sino que también hay otras áreas como los eventos o repeticiones de streamings las que han logrado que Twitch vea ese importante incremento de popularidad. Pero lo que sí nos aclaran estas cifras es que la compañía tiene todavía mucho por ofrecer a sus seguidores, sobre todo con la participación activa de chats que han logrado superar en tiempo récord obras como Pokémon Diamante.