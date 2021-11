De Twitch a OnlyFans: Así es la streamer más polémica que amasa más de 10 millones de dólares al año

Twitch se ha convertido en el foco de atención para millones de personas. La plataforma ha disparado su éxito gracias no sólo a la facilidad para comunicarse y transmitir todo tipo de contenido, sino también una opción de ganar un dinero en caso de tener éxito. Hay quienes lo han logrado, y otros siguen intentándolo. ¿Cómo alcanzar la fama en Twitch?

A Amouranth le ha bastado tan sólo con llamar la atención. Desde hace un par de años Amourtanth se ha convertido en posiblemente una de las creadoras de contenido mejor pagadas del mundo, amasando toda una fortuna, no sólo con Twitch sino también con otras plataformas como OnlyFans.

Amouranth es una auténtica máquina de ganar dinero, generando más de 10 millones de dólares al año

Amouranth comenzó como muchos otros streamers con el sector de los videojuegos. Más tarde daba el salto al ASMR, pero no fue hasta la llegada de la categoría Hot Tub cuando su éxito se disparó. Sus streamings estaban plagados de contenido erótico, con cada vez menos ropa y poniendo en tela de juicio el tipo de contenido que Twitch permitía en la plataforma. Ante las continuas quejas de la comunidad, la compañía decidía banear a Amouranth, algo que sucedió en varias ocasiones. Eso sí, nada le impidió ganar millones de seguidores y por ende una ingente cantidad de dinero.

Twitch no era el sitio para su contenido, al menos en la categoría Hot Tub, por lo que Amouranth tomo la decisión más inesperada pero también la más deseada para su legión de seguidores: crear una cuenta en Only Fans. Con el portal activo desde hace meses, Amouranth no se ha cortado un pelo y ha expresado que no necesita Twitch para vivir. Y es que sólo con Only Fans la streamer ya gana la friolera de un millón de dólares. Ahí es nada.

Amouranth es una auténtica máquina de generar dinero. A Twitch y Only Fans hay que sumar también su contenido para Patreon donde se embolsa unos cuantos miles de dólares, a la par que YouTube donde tiene más de 700.000 seguidores. Por si fuera poco y para redondear aún más las cifras, ahora también se ha sumado al mundo de los NFTs y donde está arrasando.

¿La cifra total que Amouranth puede llegar a acumular al año? Nada más y nada menos que 10 millones de dólares.