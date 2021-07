Uno de los juegos de Square Enix logra lo que parecía imposible: consigue agotar incluso las copias digitales

Puede parecer increíble pensar que las copias digitales de un juego se acaben. Después de todo, la era digital nos promete tener acceso casi al instante a lo que queremos. Sin embargo, para Square Enix se ha presentado como algo totalmente nuevo, abrir las puertas a lo desconocido al tener que pedir a sus jugadores quedarse en lista de espera hasta poder cubrir nuevamente unidades para la versión digital de Final Fantasy XIV.

Esta obra ha llegado a llamar tanto la atención que incluso en su día contaba con la presencia de Tom Holland para anunciar la obra. Sin embargo, ahora mismo es cuando disfruta de un gran auge. Y es que no solo ha conseguido batir récord de usuarios simultáneos, sino que incluso ahora ha llamado la atención de los jugadores al ser el primer título que logra acabar con sus ediciones digitales.

Según afirman, los jugadores querían seguir sumándose a la acción de esta gran obra, lo que ha acabado por suponer un problema puesto que, al tratar de adquirir la obra, se encontraron con que la página de Square Enix los enviaba a una lista de espera. Esto se debía a una propuesta en la que se incluye el juego base con las expansiones. Y es que sin duda se convierte en una gran peculiaridad, a pesar de que actualmente la compañía parece haber logrado solucionar el problema.

Por supuesto, lo que más destaca de esto no es pensar en el gran éxito del juego, sino en el hecho de que realmente las ediciones digitales pueden llegar a agotarse. Aunque lo que se afirma es que realmente no significa que la compañía se quedase sin códigos, sino más bien el hecho de que el servidor no daba respondido a la urgencia de los jugadores por hacerse con la obra en ese momento. Ni para cubrir la necesidad de los jugadores de PC ni para los de PS4.