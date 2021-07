Vacaciones sin Internet: 5 videojuegos que no requieren de conexión para disfrutar de su historia

El verano es la época perfecta para hacer viajes, disfrutando de la desconexión de las vacaciones durante un largo periodo de tiempo. Ya sea fuera de tu país, en la playa o el campo, si eres de esos que no puedes estar sin tu momento para los videojuegos, las siguientes alternativas están pensadas para ti. Una lista de cinco títulos perfectos para sacar en vacaciones, sin necesidad de requerir conexión a internet que además vienen acompañados por una gran historia.

Si vas a estar fuera de casa durante unas semanas y decides incluir las partidas en tu día a día, The Witcher 3: Wild Hunt cumplirá de sobra tus expectativas. Está disponible en Switch, Xbox y Playstation, además de PC; por lo que la plataforma no será un problema. Además, hay que añadir una historia principal que supera las 100 horas y un universo de esos que enganchan. Quedas avisado y recuerda ¡son vacaciones, disfruta también de otros hobbies!

Si quieres un juego con una gran historia pero que tampoco te obligue a pasar largas sesiones de juego, HADES es para ti. Es directo, ágil y es adictivo, para qué vamos a engañarnos. Este roguelike se ha metido a millones de jugadores en el bolsillo gracias a sus personajes y jugabilidad. Lo podrás encontrar en PC, Switch y muy pronto en Xbox One|Series.

HADES | Supergiant Games

Stardew Valley puede que no cuente con la mejor historia del mundo, pero sin embargo es el título perfecto para disfrutar en vacaciones. A fin de cuentas, ¿qué juego te invita a retirarte a un pueblo de la montaña, construir tu propia granja y hacer amistades con el resto de habitantes? Ideal para partidas cortas o largas, como tu prefieras, pero siempre con la accesibilidad como principal premisa.

Dark Souls es un juego complicado, de eso no cabe duda, y precisamente por el tiempo que requiere y su ausencia de conexión a internet lo hacen la opción a considerar para vacaciones. Con algo de paciencia quedarás totalmente enganchado a su mundo y en caso de que lo termines en poco tiempo, cuenta con una alta rejugabilidad.

Esta vez vamos a mencionar un juego únicamente disponible para Switch. Hablamos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La última aventura de Link puede irse por encima de las 100 horas fácilmente. Cuenta con un vasto mundo a explorar y centenares de secretos, lo que sumado a su posibilidad de disfrutar en modo portátil lo convierten en una elección, a nuestro juicio, imprescindible.