El videojuego gratis de fotografía que triunfa y cuyo final lo deciden tus capturas

Internet está lleno de juegos gratuitos. Aunque Java ha cerrado sus puertas, otras herramientas han surgido para crear entretenimiento que cubre un amplio repertorio de géneros. Desde la posibilidad de jugar a Minecraft vía navegador, hasta el más que conocido Roblox.

Parte del encanto de We Become What We Behold reside en fotografíar todo lo que encontramos, dando lugar a casi infinitas situaciones

Dentro de la nueva oleada de juegos disponibles a través de navegador, We Become What We Behold ha despertado un gran interés entre los jugadores. La propuesta es muy sencilla: fotografíar todo lo que aparezca en pantalla. No hay reglas. Simplemente capturar a los personajes como nos venga en gana, ya sea interactuando con el resto o bien realizando alguna acción.

¿Simple? Sin duda. Pero donde We Become What We Behold saca pecho es precisamente en sus finales. El videojuego, totalmente gratuito disponible a través de la página oficial, guarda un buen puñado de sorpresas. Concretamente centenares de ellas. Y es que el título en cuestión ofrece decenas de finales según las diferentes fotografías que realicemos.

We Become What We Behold | Mismatch Studio

Uno de los principales encantos del videojuego reside en que con cada fotografía los personajes comenzarán a interactuar entre sí. Por ejemplo, cuadrados y círculos no se llevan bien entre ellos. Aún no son conscientes de la rivalidad, a excepción de si la capturas. Una vez se percaten de tu fotografía comenzarán a discutir, dando pie a otras escenas. Es aquí donde We Become What We Behold es capaz de convertir una mecánica simple en otra totalmente adictiva, y con la que se ha ganado cierta popularidad.