Videojuegos que debes probar si te gustó El Juego del Calamar

El Juego del Calamar se ha convertido en una de las series de las que es imposible escapar. Todo el mundo habla de ella. Redes sociales y foros teorizan sobre la segunda temporada, además de algunos de los momentazos de la primera parte. Si eres un ávido jugador, te habrás percatado de muchas de las referencias a videojuegos escondidas en la serie.

El Juego del Calamar está basada en varios juegos infantiles, pero los videojuegos también han servido de inspiración. Si te has quedado con ganas de más hasta su regreso, estos videojuegos calmarán el gusanillo por los nuevos capítulos de la serie.

Fall Guys | Devolver Digital

El concepto Battle Royale está muy presente en El Juego del Calamar. En esta categoría hay referentes como Fortnite, posiblemente el videojuego que más ha acercado el género a millones de usuarios.

No podemos dejar pasar por alto Fall Guys, una de las sensaciones de los últimos años. Una mezcla entre Humor Amarillo y Battle Royale que atrapóa los jugadores gracias a su unión de minijuegos, pruebas de habilidad y eliminación de jugadores. Sin duda, de la lista es el que mayor parecido guarda con El Juego del Calamar.

Among Us | Innersloth

Among Us es una propuesta diferente, sin duda, pero guarda un elemento en común con la serie de Netflix. Las alianzas con otros jugadores, tarde o temprano, siempre terminan siendo útiles. En Among Us es vital para hacer creer al resto que no eres el asesino y buscar algún cómplice en caso de que te dediques a acabar con la tripulación.