Vieja y con arrugas: El mítico personaje de Spiderman que casi se queda fuera incomprensiblemente

Cuando hablamos de Spiderman se nos viene a la cabeza las recientes películas de Marvel, los cómics y ahora también los videojuegos para PlayStation creados por Insomniac Games. Tras décadas de intentos, el estudio responsable de obras como Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, ha sabido dar en el clavo para crear el videojuego definitivo del Hombre Araña.

El título cuenta con todos los elementos que un fan, y no tan seguidor, del superhéroe podría esperar: enemigos archiconocidos, toneladas de contenido para pasar horas entretenidos y guiños constantes para los más fieles seguidores del personaje. Seáis o no fans de Spiderman, si hay dos nombres icónicos en el universo de Spiderman eso son tío Ben y tía May, encargados de cuidar a Peter Parker desde su niñez hasta su adolescencia.

Insomniac Games no estaba convencida de introducir personajes mayores de edad, con el trabajo que conllevan podrían realizarse hasta cinco personajes más

Los hemos visto innumerables veces en los cómics, también en las diferentes adaptaciones de la gran pantalla, pero en los videojuegos su presencia ha sido más anecdótica. En el Spiderman de Insomniac Games la adorable tía May estuvo a punto de quedarse fuera del reparto por un motivo que ha pillado a muchos desprevenidos.

Dan Slott, guionista de Marvel Comics, ha contado en una reciente entrevista para GamesRadar, que tía May estuvo más cerca de no aparecer en el juego que tener un papel. ¿El motivo? Ser demasiado anciana y con muchas arrugas. ‘Según ellos, los personajes ancianos, personajes con arrugas, para que se vean bien y realistas, requiere una gran cantidad de trabajo’; decía Slott en su encuentro con el medio.

Tía May en Spiderman | Insomniac Games

Slott destaca que Insomniac Games le comentó que para con lo que se tardaría en crear en tía May podrían hacerse hasta otros cinco personajes. El estudio ofreció a Marvel una alternativa inteligente y de lo más interesante: tía May aparecería en el juego, pero mediante una llamada por teléfono. A Slott, a pesar de gustarle la idea, era consciente de la importancia de May para la vida de Peter Parker. Con esta visión por parte del guionista de Marvel, Insomniac Games entendió que tía May tendría que aparecer en el videojuego contra todo pronóstico.

Con el fin de facilitarle el trabajo al estudio, Slott propuso otra idea. ‘Marisa Tomei no es tan vieja en las películas’; decía el guionista en relación a la actriz que interpreta el papel en las películas de Tom Holland. ‘No tiene por qué estar tan arrugada, simplemente, haced menos arrugas’. La propuesta convenció de lleno a Insomniac Games y decidió incluir a tía May en el videojuego.