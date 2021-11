¿Vuelta al Salvaje Oeste? Rockstar ya estaría trabajando en Red Dead Redemption 3, según el Linkedin de un empleado

Rockstar actualmente tiene el foco encima, con todos los jugadores pendientes de sus próximos movimientos y decisiones. Mientras que algunos jugadores están pendientes del posible anuncio de GTA 6 que, por ahora, no ha llegado, otros tantos se han centrado en el accidentado estreno de GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, una propuesta que trae las remasterizaciones de los inicios de GTA.

Sin embargo, Rockstar no teme a las críticas y sigue adelante con los proyectos que, como bien saben los jugadores, siempre se mantienen con extremo secreto, queriendo no crear expectativas, sino sorprender a todos. Lamentablemente, uno de sus secretos podría descubrirse antes de tiempo debido al descuido de uno de sus empleados ya que, en su Linkedin, ha publicado que Red Dead Redemption 3 ya estaría en desarrollo.

Tal y como indican desde Comicbook, uno de los programadores de jugabilidad e inteligencia artificial del estudio con más de 78 de años de antigüedad ha actualizado su perfil en la mencionada red social. En esta comenza que tiene dos años de experiencia liderando ya al equipo de inteligencia artificial de Red Dead Redemption 3 y otros proyectos. Y si bien a la obra se refiere como RDR3, todos los fans conocen a la perfección la licencia.

Por supuesto, en su perfil no duda en comentar que ha trabajado en otras grandes obras como GTA V o incluso el ya estrenado Red Dead Redemption 2. Y si bien muchos se podían esperar que el Salvaje Oeste volviese en algún momento, jamás imaginaríamos que pudiese ser un proyecto ya en marcha. Claro que, aunque haya sido mencionado por un empleado, tendremos que esperar a que sea la propia compañía la que profundice un poco más en el tema.

Mientras no tenemos una confirmación oficial por parte de la compañía, podemos seguir disfrutando de la acción que presenta Red Dead Redemption 2, obra recordamos que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta sorprendente donde la historia y jugabilidad juegan un importante papel, donde cada jugador puede vivir la propuesta de forma personal.