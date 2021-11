¿La teoría más loca sobre GTA 6? Encuentran en GTA Trilogy pistas sobre la fecha para el primer tráiler

GTA Trilogy se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados por los fans de la saga, calmando las aguas hasta cualquier próximo detalle oficial sobre la sexta entrega numerada. Lo que a buen seguro Rockstar no contaba es que la comunidad se siguiera mostrando incansable a la hora de investigar y encontrar cualquier dato referente a GTA 6.

Esto es lo que ha ocurrido con el último tráiler de GTA Trilogy, una teoría de lo más disparatada que ha llenado de esperanzas a algunos y dejado en ascuas a otros. La teoría ha sido publicada en una conocida cuenta de Twitter referente a filtraciones y noticias sobre GTA, pero siendo un usuario de la misma red social quien dejaba caer tan alocada propuesta.

Pongámonos en situación. En el tráiler de lanzamiento de GTA Trilogy, publicado hace unas semanas, en torno al segundo 40 vemos a Tommy Vercetti subido en la moto. Su matrícula es precisamente el objeto que nos habría dado toda la información necesaria para descubrir la fecha en la que Rockstar mostraría el nuevo GTA.

La disparatada teoría fan asegura que en el nuevo tráiler de GTA Trilogy habría puesto fecha al primer tráiler y detalles de GTA VI

Si prestamos atención a la matrícula en esta vemos que figura 'Vice City ICSL V'. Nada que nos incite a pensar en una fecha concreta, ¿verdad? ¿O tal vez sí? Y es que la comunidad fan asegura que la matrícula estaría diciéndonos todo lo que necesitamos saber para los primeros detalles oficiales de GTA VI.

Según los seguidores y fans más expertos de la marca, Vice City haría mención a la ciudad en la que se ambienta el videojuego, mientras que ICSL V son las siglas de 'Is Coming Soon'; es decir, 'llegará pronto' en castellano. No sólo eso. Las letras 'LV' podrían ser interpretadas como la cifra '55' en números romanos.

Si ya de por sí hasta aquí puede resultar una teoría de lo más loca, esperad que todavía aún más. Este número, 55, serían los días en los que tardaría Rockstar el primer tráiler de GTA VI desde el lanzamiento del último tráiler de GTA Trilogy. Si echamos un vistazo al calendario y teniendo en cuenta que vimos dicho vídeo el 22 de octubre, el primer y esperado tráiler de GTA VI llegaría el 16 de diciembre.

Por supuesto tened en cuenta que se trata de una teoría fan, por lo que la veracidad y acierto de la misma debe ser cogida con pinzas. Rockstar parece no tener ninguna prisa en dar los primeros detalles oficiales de GTA VI. Con GTA Trilogy a la vuelta de la esquina, el estudio también prepara la llegada de GTA V a principios del próximo año con mejoras visuales para Xbox Series X y PlayStation 5.