Wii se convierte en una portátil y es totalmente funcional

Wii fue una consola especial, sin duda. Con ella se empezó a acuñar la categoría de juegos para público casual, es decir, para aquellos usuarios menos acostumbrados a jugar pero que querían disfrutar de vez en cuando una partida. A pesar de que Wii contó con títulos de todo tipo, nadie puede negar el grandísimo catálogo de calidad del que gozó la plataforma. Entre las obras exclusivas encontramos sagas como Xenoblade o sin ir más lejos Mario Galaxy, considerado por muchos el mejor juego del fontanero.

Disfrutar a día de hoy de una Wii es algo complicado. En lo visual sus juegos no han envejecido del todo bien, al menos si se disfrutan en una pantalla con las dimensiones actuales. Por otra parte, el uso de los llamados Wiimotes se antoja poco más que incómodo. En definitiva, pocas excusas hay para mover a revisitar el catálogo de la consola. ¿Tal vez una Wii portátil?

Este ha sido el proyecto personal del usuario y youtuber StonedEdge. El modelo en concreto ha sido bautizado como Wii Spii, y tiene sus motivos para ello. La arquitectura de Wii ha sido desmontada por completo, pero guardada a su vez en la carcasa de la emblemática portátil de Nintendo, Game Boy Advance SP. De esta forma, el resultado es una Wii totalmente portátil, con la comodidad y tamaño que pueda ofrecer una GBA SP.

Por supuesto y como ya estaréis imaginando, esta Wii portátil ha ganado en anchura si la comparamos con el modelo SP original. Y no es para menos, dado que el consumo de Wii se dispararía en términos de portabilidad, el youtuber ha añadido una PCB compacta para lograr una calidad de audio a la altura y por supuesto permitir que la batería no se agote en un visto y no visto, aunque su duración tampoco es muy extensa, ofreciendo un total de 2 horas y media de autonomía.

No podemos olvidarnos de la pantalla. La Wii Spii cuenta con una pantalla LCD con resolución de 640x480 y un tamaño de tan sólo 3,5 pulgadas; más que suficiente para, al menos, disfrutar con comodidad de los juegos de la consola.