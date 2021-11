Xbox by Gucci: Solo 100 unidades en todo el mundo y a un precio prohibitivo

Las compañías fabricantes de consolas, como Nintendo, Microsoft o Sony siempre están abiertas a potenciar las ventas de su hardware de la forma que sea y una de las más populares es transformándolas por fuera para ofrecer impresionantes ediciones especiales. Las hemos visto de todas las formas y colores, protagonizadas por sagas de videojuegos, películas, equipos de fútbol y mucho más, sin embargo la última edición de Xbox Series X va mucho más allá.

Xbox ha colaborado con la firma de lujo Gucci para ofrecer una limitadísima edición especial de la nueva Xbox Series X con los colores de la marca italiana y un maletín para transportarla creado para la ocasión. El maletín combina el look clásico de Gucci por fuera y el verde de Xbox por dentro. Por su lado, la consola lleva grabadas en láser un patrón con la G de la marca, mientras que los mandos incluidos llevan los colores azul y rojo de Gucci.

La edición especial apunta a un público totalmente diferente, eso sí, del que estamos habituados con estas ediciones de consola, ya que solo los que puedan gastarse 7.000 dólares en ella podrán llevársela a casa. Desde luego, está llamada a convertirse en uno de los coleccionables más exclusivos y difíciles de conseguir de la industria del videojuego.

Edición especial Xbox Series | Xbox by Gucci

Uno de los objetos coleccionables más exclusivos que se han visto en la industria del videojuego

No sabemos qué demanda puede tener un producto así, pero yo me daría prisa si quiero hacerme con ella, ya que está limitada a 100 unidades en todo el mundo (se venderá en tiendas Gucci). La “buena noticia” es que al menos el maletín incluye dos mandos y una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.... Así, al menos no tendrás que pasar por caja para poder jugar con alguien.

La excéntrica edición especial es uno de los eventos especiales que prepara Xbox para la celebración de su 20º aniversario, que tiene lugar este mes de noviembre. La marca cumple dos décadas desde que Microsoft cristalizara sus planes de asaltar el mundo de los videojuegos allá por 2002 con su primera Xbox.