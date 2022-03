Un adolescente de 16 años ha dirigido al grupo responsable de hackear Microsoft, Samsung y Ubisoft

En terreno de la informática, pero también fuera de ella, no se ha hablado de otra cosa en los últimos días. El grupo de hackers LAPSUS$ ha acaparado la atención en televisión, redes sociales y foros al ser capaz de tumbar empresas tan importantes como Microsoft, Nvidia, Samsung, Vodafone u Okta, entre otras. Por suerte, ninguno de los datos personales de los usuarios se vio comprometido.

Como suele suceder en estos casos de hackeo, LAPSUS$ no ha tardado en salir a la palestra para confirmar la autoría de las acciones. Nada fuera de lo normal hasta aquí si tenemos en cuenta que los hackeos suelen suceder más a menudo de lo que pensamos en las grandes empresas. Pero, ¿entonces por qué ha ganado tanta popularidad en las últimas horas LAPSUS$?

Tal y como señalan desde Bloomberg, LAPSUS$ estaría dirigido por un adolescente de 16 años. No sólo eso, sino que de acuerdo a la información a la que el medio ha tenido acceso gracias a una investigación, el joven habría actuado y dirigido al grupo desde Oxford, en Reino Unido.

El chico de 16 de años no actuaría solo. Además de Reino Unido, también habría otro adolescente cuyos primeros datos apuntan a que su ubicación sería Brasil. Junto a ellos, LAPSUS$ estaría formado por otros cinco integrantes, todos ellos detenidos y cuyas edades están comprendidas entre los 16 y 21 años según informan desde BBC News.

Los responsables de las primeras investigaciones no han dudado en alabar las habilidades del joven británico, especialmente destacando que lo que en principio pudieran parecer ataques automatizados realmente estaban siendo desarrollados de forma manual. No obstante, el grupo no tardó en ser cazado al dejar 'pistas' sobre su identidad y diversas actividades en internet.

Por si fuera poco y como si de un guion digno de Hollywood se tratara, varios medios han podido hablar con los padres del adolescente británico. Aunque reconocen que siempre fue un chico tímido y pasaba mucho tiempo frente al ordenador, pensaron que estaría jugando en el PC, nunca tratando de hackear compañías del calibre de Microsoft o Samsung.