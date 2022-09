This girl does not exist': El videojuego desarrollado por una IA que ha creado una gran polémica en redes sociales

‘This Girl does not exist’, traducido literalmente como ‘Esta Chica no Existe’, es uno de los recientes lanzamientos en Steam que ha dejado un buen puñado de polémicas. ¿El motivo? Ha sido desarrollado por una IA. Y es que la tecnología y uso de la Inteligencia Artificial ha sido protagonista en los últimos meses debido a su presencia en otros campos como el arte o la fotografía.

Cada vez más utilizada en los videojuegos, aunque sólo a modo de prueba y de forma muy vaga, ‘This Girl Does not Exist’ ha roto en cierta manera los moldes establecidos hasta la fecha. Cabe destacar que el videojuego en sí no engloba ninguna complejidad. Se trata de un sencillo videojuego de puzzles, pero en el que muchos de los aspectos fundamentales de cualquier otro proyecto de esta industria como son la trama, la banda sonora e incluso el apartado artístico han sido desarrollados por completo gracias a una IA.

Al conocerse la noticia, además de convertirse en un juego que ha acaparado la atención de todo internet, también ha generado diversas críticas precisamente por su método de creación. Kotaku detalla que una de los autores del videojuego quiso dejar claro que, a pesar de estar desarrollado por una IA, el proyecto tiene un trabajo y esfuerzo humano detrás.

Utilizando la IA llamada Midjourney, una de las más populares, realizaron varias pruebas para crear personajes que fueran atractivos para los jugadores. Un apartado que definieron como de constante prueba y error, realizando decenas de intentos hasta obtener un conjunto de imágenes que realmente encajara con lo que estaban buscando.

‘This girl does not exist’ está disponible en Steam por un precio de 3,99 euros. Un juego que, como podéis comprobar no tiene ningún misterio: un juego de puzzles en el que vamos formando el rostro de diversas chicas que nos cuentan una historia. Sus autores enviaron el videojuego a diversos streamers para que lo probaran en directo. La recepción no fue nada positivo, siendo el foco de las críticas el uso de la IA para crear el título.