Among Us confirma su hoja de ruta de este 2022: Nuevo mapa, lista de amigos y mucho más

Para muchos jugadores, Among Us se convirtió en la propuesta de la pandemia. Un juego que era capaz de hacernos olvidar los problemas provocados por el virus para ofrecernos una experiencia totalmente nueva y fascinante. Un lugar en el que convertirse en impostor o tripulante y vivir grandes aventuras en el escenario presente en el juego. Sin embargo, desde su lanzamiento y su inesperado éxito, el juego no ha dejado de crecer. Una prueba de ello es su próximo salto a la realidad virtual y su imponente hoja de ruta para este año.

Innersloth ha dejado claro que no quiere quedarse atrás y acomodarse al éxito. Por ello, ha confirmado en un post todas las novedades en las que trabajan para estrenar a lo largo de este año. Y sin duda el futuro para el juego resulta prometedor puesto que no quiere estar limitado a un par de opciones, sino abrir nuevas oportunidades para todos los jugadores. Y esto lo demuestra a base de enseñarnos la intención de añadir un nuevo mapa.

Además de este nuevo mapa, la compañía tiene claro que quiere seguir avanzando en la propuesta. Para ello, nos adelantan su intención de poder crear una lista de amigos e incluso añadir un nuevo rol a las partidas. Se trata, pues, de una propuesta que muestra la intención constante para crecer. Algo con lo que se busca que todos los jugadores encuentren su espacio y una experiencia de juego completa.

Por ahora, lo que tenemos claro, es que hay muchas novedades por venir, tal y como la propia compañía adelanta. Lo que sí sabemos es que, por ahora, tenemos para nosotros un juego que si bien ya resulta completo, tiene mucho que ofrecernos. Y que, por suerte, ahora podemos disfrutar tanto en PC, como móviles e incluso consolas.