Animal Crossing afianza su popularidad convirtiéndose en el juego más vendido en toda la historia en Japón

No son pocos los detalles que hemos podido conocer a través del informe financiero recientemente publicado por Nintendo. Además de mostrarnos una lista de los juegos más importantes que llegarán a Nintendo Switch este mismo año, nos ha mostrado algunos de sus últimos logros, como por ejemplo el de Animal Crossing New Horizons que ya es el juego más vendido de la historia en Japón.

Si hace unos momentos pudimos conocer que Pokémon Espada y Escudo es la segunda entrega con más unidades vendidas de Pokémon, el máximo galardón de ventas dentro del país nipón se lo lleva Animal Crossing. En España este juego logró mantenerse entre los más vendidos durante mucho tiempo, sin importar el lanzamiento de otros grandes títulos como FIFA 22 o Resident Evil Village.

El videojuego más vendido en Japón

Como bien explica Nintendo en la página 12 de su último informe financiero, Animal Crossing: New Horizons superó los 10 millones de unidades vendidas sólo en Japón. Esta cifra es mucho mayor a la de Super Mario Bros., título que mantenía el récord en la actualidad con un total de 6,81 millones de copias vendidas.

Si bien el éxito de Animal Crossing New Horizons comenzó desde su lanzamiento, la gran actualización del mes de noviembre hizo que volviera a estar en primera fila. Esta fue la actualización más importante que tuvo el juego y será la última como bien lo ha confirmado Nintendo. Esto no quiere decir que el juego no vaya a recibir mejoras y mantenimientos diarios, pero sí que no vaya a recibir nuevo contenido.

Otra acción importante por parte de Nintendo para lograr este éxito con Animal Crossing fue el lanzamiento de Animal Crossing Happy Home Paradise. Este juego complementario a New Horizons se puede adquirir por 24,99 € o de forma gratuita si eres suscriptor de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.