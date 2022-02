Aventuras a gran escala como protagonistas de este fin de semana de juegos gratis

Actualmente parece imposible no pensar en ‘Elden Ring’ o, al menos, que haya algo que nos recuerde a este juego. Sin embargo, debes saber que las compañías no se rinden y nos ofrecen la posibilidad de jugar totalmente gratis a otras grandes obras. Para ello, no solo tenemos opción de probar gratis un juego por tiempo limitado, sino que también nos ofrecen la posibilidad de descargar gratis este juego para tenerlo en nuestra biblioteca.

Con intención de que no te pierdas ninguna experiencia y puedas disfrutar de estos grandes éxitos sin ningún tipo de coste, recopilamos para ti los grandes éxitos a los que acceder este fin de semana. Propuestas que harán que puedas disfrutar de la experiencia y que, simplemente, sea una garantía de cubrir tus horas con grandes sensaciones. Así es que elige el juego que más te guste y disfrútalo en la plataforma que prefieras.

Assassins Creed Valhalla (PC y consolas)

Ubisoft dio la gran sorpresa a los jugadores al anunciar la posibilidad de jugar completamente gratis a ‘Assassins Creed Valhalla’. Tras estrenar hace un par de días una actualización importante para el juego, finalmente se confirmó la posibilidad de jugar totalmente gratis a la obra en la plataforma que más interese a los jugadores. Por ello, es el momento de disfrutar gratis de la posibilidad de conocer a Eivor en la plataforma que mejor se adapte a ti.

Cris Tales (Epic Games Store)

Conseguir juegos gratis siempre es una buena noticia y esta vez tenemos la posibilidad de descargar completamente gratis ‘Cris Tales’. Se trata de una obra que sirve como carta de amor y homenaje a los clásicos RPG. Una propuesta donde no solo tenemos la lucha y la historia, sino un estilo gráfico que nadie puede pasar por alto. Por ello, este es tu momento de poder acceder completamente gratis al juego para quedártelo para siempre.

The Escapists 2 (Xbox)

Es la hora de escaparse de una cárcel de máxima seguridad. Con ‘The Escapists 2’ podrás poner a prueba tu habilidad de juego así como descubrir un mundo abierto enfocado con un estilo completamente diferente. Su historia, su estilo de juego y, simplemente, la propuesta que trae consigo es algo que no querrás dejar pasar bajo ningún concepto si eres suscriptor de Xbox Live Gold.

Train Sim World 2 (Xbox)

¿Eres un gran fan de los trenes como Sheldon Cooper? Entonces este juego te encantará. Tienes a tu disposición una propuesta en la que podrás sentirte como un auténtico maquinista que debe cumplir con sus tiempos y realizar viajes por increíbles zonas para poder llevar a los viajeros a los puntos marcados de su viaje. Una propuesta donde, además, tendrás la posibilidad de manejar todo tipo de trenes.