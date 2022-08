'Bloody Hell Hotel': Cumple tu sueño de manejar un hotel para monstruos al estilo Tim Burton

Los vampiros son de las criaturas sobrenaturales más queridas. No es de extrañar ya que se tratan de criaturas que habitan en la noche y que llevan sembrando el pánico entre los humanos desde su primera aparición. Sin embargo, conscientes de que su vida puede correr grandes peligros, hay ocasiones en los que estos deciden vivir una tranquila vida… ¿Trabajando en su propio hotel? Esto es lo que propone el inesperado ‘Bloody Hell Hotel’.

Con un estilo gráfico que bien recuerda al peculiar estilo de Tim Burton, esta propuesta nos recuerda esos límites que los vampiros deben superar. No pueden entrar en casas ajenas sin recibir una invitación, lo que puede dificultar un poco la caza. Sin embargo, ¿por qué limitar sus opciones? Lo mejor es regentar un exitoso hotel e invitar a las víctimas a acercarse a hacer una visita, sobre todo cuando el trabajo constante en este hotel lo convierte en una mansión de éxito.

Bloody Hell Hotel | Unfold Games

La propuesta nos invita a convertirnos en un vampiro que ha estado siglos durmiendo, lo que provoca que, al salir de tu ataúd, encuentres tu mansión en completo caos. Limpiar el lugar puede ser un auténtico suplicio pero, ¿por qué no aprovechar tu poder para encantar las escobas? Usa tus poderes telequinéticos para retirar los escombros, cuida los cultivos para crear deliciosa comida para los huéspedes y regenta una mansión de completo éxito.

Sin embargo, no olvides tu verdadera naturaleza. Eres un vampiro y, por tanto, necesitas comer. Si uno de los clientes en particular desata el caos en el lugar, no discutas con él. Aliméntate de este y utiliza su cadáver para crear carne con el que poder seguir alimento al servicio de habitaciones. Por supuesto, debes recordar que tienes que ser cuidadoso ya que, si eres visto, es posible que el caos se desate en la mansión. ¿Aceptas el reto de convertir tu mansión en el mejor hotel para los monstruos?