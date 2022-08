Cinco videojuegos que debes jugar si te gusta el arte

Hay juegos que marcan un antes y un después en el mundo por su atrevida historia, por la profundidad de sus personajes o, simplemente, por el método que tienen de presentarnos una jugabilidad atrevida. Sin embargo, hay otros que llaman nuestra atención no por la promesa de que será disfrutable jugablemente, sino por la belleza de sus entornos. A continuación repasamos con vosotros cinco de esos juegos que, ya solo por su estilo artístico, merecen ser probados.

‘Cuphead’ es una de esas obras que nacen como un sentido homenaje al dibujo clásico. Si bien jugablemente puede ser un reto y su banda sonora acompaña bien al estilo, lo que realmente nos llama la atención de este juego es su componente artístico. El estilo de dibujo a mano consiguen transmitir esa sensación de que es un juego que simplemente no podremos olvidar.

‘GRIS’ es de esos juegos que, tan pronto lo ves, te enamoran. Esta obra de un estudio español ha conseguido dar la vuelta al mundo con una historia que, a pesar de carecer de acción, transmite todo tipo de emociones y sensaciones. El viaje que nos presenta nos ayuda a empatizar con una protagonista que viaja por su depresión y su intención de volver a ver un mundo repleto de color.

Ori and The Will of the Wisps | Microsoft

‘Journey’ es de esos títulos cuya trama no necesita palabras para transmitir todo tipo de emociones. La obra nos invita a explorar y reflexionar en un mundo donde los detalles son importantes. Todos aquellos que lo disfrutan se encuentran con una obra capaz de transmitir calidez con sus colores así como una profunda soledad en un viaje por todo tipo de parajes desérticos.

‘Ori and the Will of the Wisp’ es, al igual que su predecesor, una obra que no solo destaca por su apartado jugable, sino por su cuidado arte. Se trata de una historia que solo por lo bonito de su dibujo merece ser probado, más aún cuando su viaje entre plataformas y acción nos transmite todo tipo de emociones. Y es que, si buscas un juego que haga un sentido homenaje al arte, este es tu juego.

‘Tunic’ es una de las obras más recientes y cuyo apartado gráfico es único. Se trata de un homenaje a los viejos RPG así como una aventura de lo más satisfactoria con su jugabilidad. El pequeño zorrito que lo protagoniza demuestra que no hay un rival que se imponga a su poder mientras nos muestra mundos que, simplemente, merecen ser disfrutados durante horas.