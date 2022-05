Carreras a toda velocidad y estrategia protagonizan este fin de semana de juegos gratis

El mes de mayo ya está aquí y, con ello, no solo tenemos que estar pendientes de los estrenos de videojuegos que podemos tener a nuestra disposición, sino también de la gran variedad de juegos que podemos conseguir gratis o, por lo menos, probarlos sin que suponga ningún tipo de gasto. Por ello, con intención de que puedas disfrutar de estas grandes posibilidades, compartimos contigo los juegos gratuitos que probar o descargar este fin de semana.

Terraforming Mars | Asmodee Digital

Terraforming Mars (Epic Games Store)

El espacio siempre parece ser un buen tema para los videojuegos. En el caso de ‘Terraforming Mars’ tenemos a nuestra disposición un juego de estrategia en la que tenemos que trabajar con nuestras cartas para crear una colonia repleta de oportunidades y un lugar único en el que todos deseen vivir. ¿Crees que eres capaz de crear un lugar repleto de oportunidades para la civilización? Este es el momento de demostrarlo.

Assetto Corsa Competizione | 505 Games

Assetto Corsa Competizione (Steam)

¿Lo tuyo son los juegos de carreras? Entonces la obra ‘Assetto Corsa Competizione’ es la propuesta ideal para ti. Se trata de un juego que podrás disfrutar totalmente gratis hasta el 9 de mayo y que garantizará que puedas ponerte al volante de algunos de los vehículos más espectaculares así como competir en increíbles circuitos y ser parte de equipos oficiales.

Hard West 2 (Steam)

No solo contamos con títulos que ya están lanzados, sino con algunas betas de juegos que todavía están por llegar. Uno de esos títulos es ‘Hard West 2’, título que nos anima a descubrir un completo RPG de vaqueros por turnos. Esta prueba nos da acceso a una pequeña parte de la campaña, dando así una oportunidad para descubrir el mundo que está por llegar.

Call of the Sea | Raw Fury

Call of the Sea (Xbox)

Los juegos españoles también quieren tener su propio protagonismo, esta vez contando con la presencia de ‘Call of the Sea’. Formando parte de los Free Play Days de Xbox Live Gold, tenemos para nosotros una obra que nos propone vivir una historia de amor y misterio en los confines del Pacífico Sur del año 1934. Una historia que, sin duda, jamás esperabas conocer.

Sid Meier's Civilization VI | 2K

Civilization VI (Xbox)

Los Free Play Days de Microsoft también nos quieren ofrecer una oportunidad de disfrutar de los juegos de gestión. Para ello nos proponen jugar a ‘Civilization VI’, una obra de gestión por turnos en el que tendrás que prepararte para construir tu propio imperio, esta vez con todas las posibilidades para que sea próspero y exitoso.

Overcooked! All you can eat | Team 17

Overcooked! All you can eat (Xbox)

Y si finalmente buscas una propuesta para pasar un buen rato jugando con amigos, entonces no puedes perderte ‘Overcooked! All you can eat’. Este juego propone a los amigos trabajar en equipo para disfrutar de una experiencia que, una vez la pruebas, no podrás olvidar jamás.